Jean Dujardin et Alexandra Lamy : Le "jeu dangereux" à l'origine de leur histoire d'amour

Même son de cloche pour la maman de Chloé Jouannet (né de sa relation avec Thomas Jouannet) qui avait confié à la chaîne : "Quand on a terminé Un gars, une fille, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à se séparer. C'est pour ça que notre histoire d'amour a démarré là. On a passé quatre ans ensemble, tous les jours, avec cette image de couple. Oui, ça devenait naturel. Puis, on a tout construit ensemble, il y avait quelque chose qui était presque logique. On était fous amoureux l'un de l'autre, évidemment."

En 2009, Chouchou et Loulou se marient. Ensemble, ils incarnent le couple idéal pour bon nombre de français, fans de leur complicité sur le petit écran. En 2010, l'acteur oscarisé du film The Artist confiait même être un nouvel homme depuis sa rencontre avec Alexandra. "Je sais que si je la perdais, ce serait un peu Jean contre Jean, le début de la chute. Elle m'a rendu plus sociable, plus confiant, plus beau aussi, à ses yeux en tout cas."

Après des années d'amour, les comédiens se séparent finalement en 2013. Depuis cette rupture, Jean Dujardin s'est marié avec la patineuse Nathalie Péchalat avec qui il a eu une petite fille, Jeanne (il était déjà papa de Jules et Simon, nés de sa relation avec Gaëlle).

Alexandra Lamy a vécu quelques années à Londres avec sa fille Chloé. Elle n'a pour le moment pas officialisé de relation amoureuse et expliquait au magazine Psychologies en 2020 : "Je n'ai pas spécialement envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Je pars du principe que le plus important, c'est d'être heureux. Or parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur. (...) Je suis très heureuse seule !"