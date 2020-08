Alexandra Lamy, célibataire libérée : ce qu'elle ose faire depuis son divorce

Dans une interview à Femme Actuelle, Alexandra Lamy s'est prêtée au jeu du "Oser/Pas oser", où elle devait expliquer ce qu'elle oserait faire, ou non, dans certaines situations. Premier dilemme : "Ce que vous n'oseriez pas dire à votre belle-mère". L'actrice a alors répondu avec humour : "Comme je n'ai personne, je n'ai pas de belle-mère, donc le problème est réglé !"

L'occasion pour Alexandra Lamy d'en dire plus sur son célibat, qui semble la rendre plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. "Maintenant que je suis célibataire... Mais tout va bien ! Il y avait des choses au début du célibat que l'on n'osait pas, que je n'osais pas. C'est-à-dire aller manger toute seule au restaurant, aller dans un bar toute seule... Ce sont des choses que tu faisais en couple et que tu n'osais pas", a énuméré la comédienne, libérée.

L'ancienne épouse de Jean Dujardin a expliqué ne plus craindre le regard des gens. "Tu te disais 'Mince, on va me juger et puis on va se dire 'Oh là là, regarde, la pauvre, elle est toute seule au restaurant...' Alors que maintenant, je me dis 'Mais si, j'ai le droit !' Si j'ai envie de me faire un petit restaurant toute seule", a-t-elle poursuivi. Depuis son divorce, elle ose donc beaucoup plus. "Mais c'est vrai que je n'osais pas et que maintenant, j'assume complètement", s'est-elle réjouie.

Ce n'est pas la première fois qu'Alexandra Lamy clame haut et fort qu'il y a nul besoin d'être en couple pour être heureuse. Dans un entretien à Psychologies, elle expliquait vouloir penser à elle, après avoir tant "donné" à Jean Dujardin. "Je n'ai pas spécialement envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Je pars du principe que le plus important, c'est d'être heureux. Or parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur", avait-elle déclaré.