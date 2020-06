Alexandra Lamy révèle pourquoi elle préfère rester célibataire

Éternelle "chouchou" dans la série Un gars Une fille, Alexandra Lamy s'est fait connaître à la télévision dans le rôle de la petite amie de Jean Dujardin. Un rôle qui a collé à la peau de l'actrice, à tel point qu'elle était également devenue la femme de Jean dans la vraie vie. Désormais séparée, Alexandra assume pleinement son célibat et savoure sa liberté. Interviewée par le magazine Psychologies, l'actrice de 48 ans s'est confiée sur sa vie privée et a dévoilé le secret de son bonheur : s'aimer soi avant de chercher à aimer l'autre. Lucide, la maman de Chloé Jouannet revient sur son passé et confie : "J'ai donné, j'ai accepté, j'ai fait des efforts. Maintenant, je pense à moi." Partie vivre quelques années à Londres après sa rupture avec Jean Dujardin, la soeur aînée d'Audrey Lamy est désormais revenue en France, plus sereine et plus heureuse que jamais.

Je pars du principe que le plus important, c'est d'être heureux.

Dans une société qui impose nécessairement d'être en couple pour être heureux, Alexandra brise les codes et déclare : "Je n'ai pas spécialement envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Je pars du principe que le plus important, c'est d'être heureux. Or parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur" dit-elle avant d'ajouter "Je suis très heureuse seule !" Bien loin de chercher un partenaire pour combler un vide ou pour satisfaire les standards de la société, Alexandra profite de cette vie tranquille et paisible entourée des siens.

Sereine, elle explique : "Le plus important, je crois, pour aimer être seule, c'est de ne pas se sentir en manque d'amour. Et moi, j'ai ma fille, ma soeur, ma famille, mes amis..." Une vie pleine d'amour, équilibrée et empreinte de liberté que l'actrice semble apprécier plus que tout au monde.