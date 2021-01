Audrey Lamy a 40 ans : sa soeur, Alexandra Lamy, partage de tendres photos d'enfance

La famille, c'est sacré chez les Lamy. C'est bien simple, les soeurs font tout main dans la main. Elles ont passé les fêtes de Noël ensemble... et même le premier confinement du mois de mars 2020. Un retour en arrière, encore, pour Alexandra et Audrey qui étaient en vacances dans les Cévennes quand elles ont appris que le séjour durerait bien plus longtemps que prévu. "C'est comme si on était gamines et qu'on se retrouvait ensemble à la maison, c'est super, racontait l'ancienne star d'Un gars une fille sur Europe 1. On a eu un coup de bol. Trois jours avant le confinement on s'est dit qu'on allait descendre dans le Sud." Le destin ne cessera donc jamais de les réunir... et c'est tant mieux.