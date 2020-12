Alexandra Lamy, père Noël pour le fils de 4 ans d'Audrey... et grillée !

Quoi de plus plaisant que de vouloir émerveiller les enfants à Noël ! Sauf que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu chez les Lamy !

Le soir du 24 décembre, pour le réveillon, Alexandra Lamy s'est métamorphosée en père Noël pour surprendre son neveu Léo, 4 ans, le fils de sa petite soeur Audre . Oui mais voilà, le garçonnet, très perspicace, a tout de suite découvert que sa tante se cachait sous le déguisement. Une prestation loupée, mignonne et hilarante qu'Audrey Lamy n'a pu s'empêcher de partager sur Instagram.

Les 459 000 personnes qui la suivent ont ainsi tout le loisir de voir Alexandra Lamy dans la peau d'un père Noël peu convaincant. L'actrice de 49 ans n'avait pas encore franchi la porte de la maison, le dos courbé et chargée de cadeaux que le petit Léo a lancé : "C'est tata !", et ce à plusieurs reprises. Sa maman a alors tenté de faire comme si elle n'avait rien entendu. Malgré tout, Alexandra Lamy a accompli sa mission jusqu'au bout, sans se laisser déconcentrée, déposant les cadeaux au pied du sapin et repartant.

"Le César du meilleur Père Noël est attribué à @alexandralamyofficiel. C'EST TATA !", a commenté Audrey Lamy, taquine envers sa grande soeur, en légende de sa séquence qui dure une minute.