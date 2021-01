Audrey Lamy : sa nièce Chloé Jouannet sort les dossiers pour son anniversaire

Pour l'heure, Audrey Lamy n'a pas encore répondu à sa nièce. Pourtant, dans la famille, dévoiler des "dossiers" est une sorte de tradition. Pour l'anniversaire de sa soeur, Alexandra Lamy, elle avait dévoilé une de ses photos d'enfance, avec bouclettes et effet sépia.

En 2019, Audrey Lamy avait posé depuis une rue au nom équivoque, "Rue Boudin", pour enregistrer un message d'anniversaire en vidéo à l'intention de sa soeur. "Juste un petit truc. Je croise pas mal de gens dans la rue qui me disent : 'Mais c'est dingue, c'est incroyable, avec votre soeur vous êtes hyper proches, c'est quand même fou parce que... qui est la plus vieille en fait ?"'Alors bah oui c'est marrant parce qu'on a huit ans d'écart. Et ils me disent : 'Oui d'accord mais qui est la plus vieille ?' Et je trouve ça super, parce que tu ne les fais pas du tout et ça, pfiouuu, c'est super beau quoi", racontait-elle dans cette drôle de vidéo.

Pour rappel, Audrey Lamy est la petite soeur d'Alexandra Lamy (49 ans), maman de Chloé Jouannet (23 ans). Les trois actrices s'entendent particulièrement bien, comme elles le montrent parfois sur Instagram.