Chloé Jouannet : photo vintage d'Alexandra Lamy, sa "maman d'amour"

Exclusif - Chloé Jouannet et sa mère Alexandra Lamy au vernissage de l'exposition photos "Libres et égales" à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes sur les grilles de la cour d'appel à Paris, France, le 6 mars 2020. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la photographe S.Galmot et la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, I.Rome se sont associées pour réaliser une exposition photos portant un message d'espoir et de solidarité envers toutes les femmes, sous l'égide de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. En réunissant ces 28 femmes, la photographe fait passer un message de résilience par l'art et veut mettre en avant la force intérieure qui habite chacune d'entre-elles, leurs envies, leur bienveillance pour cette exposition intitulée: "Livbres et Egales". © Rachid Bellak/Bestimage