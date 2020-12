Alexandra Lamy : Retrouvailles avec sa fille Chloé et sa soeur Audrey, journée filles à l'hôtel

Bye bye les charmes d'une maison de campagne et bonjour le confort douillet d'un hôtel parisien. Chloé Jouannet s'est offert un peu plus que les 20 kilomètres désormais autorisés pour regagner la capitale. Sur son compte Instagram, la jeune femme a posté des photos d'une journée filles en mode retrouvailles.

Lundi 30 novembre 2020, Chloé Jouannet a donc publié sur son compte une flopée de photos d'elle en compagnie de sa célèbre maman l'actrice Alexandra Lamy et de sa tante, la comédienne Audrey Lamy. Une journée entre filles et des retrouvailles en famille au sein de l'hôtel de luxe Les Jardins du Faubourg, dans le chic 8e arrondissement de Paris. En peignoirs ou tenues confortables, elles ont pris le temps de savourer ce beau moment de détente et de rigolade, grignotant et buvant ce que le room service avait monté dans leur chambre à commencer par des coupes de champagne.

Chloé Jouannet (23 ans) était sans doute ravie d'avoir laissé la campagne derrière elle pour retrouver sa maman. Il faut dire que depuis qu'elle a quitté le nid familial et qu'elle mène aussi une carrière de comédienne - elle est au casting de la série Derby Girl - elles se voient sans doute moins régulièrement. Quant à Alexandra Lamy (49 ans) cet instant cocooning était réconfortant après la polémique dans laquelle elle s'est retrouvée suite à un tweet clivant réagissant à l'agression de policiers lors de la manifestation dite Marche des libertés, le samedi 28 novembre... Audrey Lamy (39 ans) était, on l'imagine, elle aussi heureuse de pouvoir se changer les esprits entre cette crise sanitaire, l'actualité anxiogène et des soucis personnels ; la populaire comédienne a perdu son bébé cette année.

Chloé Jouannet a-t-elle retrouvé son amoureux le comédien Sandor Funtek après cette belle journée entre filles ?