Audrey Lamy : Après la perte de son bébé, elle donne enfin de ses nouvelles

Elle se faisait discrète depuis le mois de janvier... Le 7 septembre 2020, Audrey Lamy est finalement sortie de son silence. Le temps d'une publication Instagram, la comédienne de 39 ans a donné de ses nouvelles à ses fans. Un premier message qui fait suite au drame qu'elle a vécu en début d'année avec son compagnon Thomas Sabatier : la perte de leur deuxième enfant.

"Bonne rentrée à tous ! Merci pour tous vos messages et votre soutien, ça m'a énormément touchée", a écrit l'ex-actrice de Scènes de ménages sur le réseau social, en légende d'une photo de vacances à la montagne. Une publication qui n'a pas manqué de faire réagir ses nombreux abonnés, parmi lesquels sa grande soeur Alexandra Lamy, qui lui a adressé un "Je t'aime fort ma Soeur". Ce à quoi Audrey Lamy a répondu : "Je t'aime plus que fort." Une compétition de la meilleure déclaration d'amour à laquelle s'est ajoutée Chloé Jouannet, avec un simple et efficace "Je t'aime". Voilà décidément une famille unie et complice !