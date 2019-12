Audrey Lamy enceinte : Ce prénom qu'elle refuse de donner à son bébé

Quelques semaines après avoir dévoilé son baby bump sur le tapis rouge, la comédienne Audrey Lamy essaie de garder cette grossesse la plus discrète possible.

Une initiative qui n'est pas au goût de Thomas Sotto qui l'a gentiment cuisinée au micro de RTL, ce lundi soir. Après avoir parlé de son implication dans l'association de l'Armée du Salut, la compagne de Thomas Sabatier est revenue sur sa seconde grossesse. "Je vous regarde Audrey Lamy, je vous entends, ça fait deux fois que vous en parlez... On peut vous dire sans avoir peur se tromper (...) que vous êtes enceinte. C'est pour quand ?", a dit Thomas Sotto en lançant les hostilités. Une question un peu cash qui a eu l'air de destabiliser Audrey Lamy pourtant connue pour sa répartie. "Ah, carrément ! Bah dis donc Toto ! Début février" , a-t-elle répondu tout en refusant de confier le sexe du futur bébé.

Mais Thomas Sotto n'est pas de ceux qui se laissent abattre, "est-ce que vous allez l'appeler César si c'est un garçon ? Parce que vous avez eu une année de dingue quand même au cinéma en 2019", a-t-il continué. Et Audrey Lamy de s'étonner : "C'est marrant que vous me disiez ça, parce que mon mari m'a dit : 'Si c'est un garçon, j'aimerais bien l'appeler César'. Je dis : 'Oh non, pour une comédienne... C'est ringard de l'appeler César, on ne peut pas l'appeler César. Sûr qu'on se dira, elle ne l'a pas eu, donc elle a appelé son enfant César ou alors, si elle en a un, elle se la pète."

Il n'en fallait pas plus pour l'animateur pour boucler l'enquête. "Votre mari veut l'appeler César, mais vous me direz tout à l'heure si c'est un garçon ou une fille", a-t-il conclu. "Donc c'est un garçon ! Merci." Mais l'actrice de 38 ans ne s'est pas laissée piéger : "J'ai dit ' Si c'est un garçon', attention Toto. Il veut absolument tout savoir, mais regardez cette petite finesse." Une joute verbale amusante qui ne laisse aucune place au doute : Audrey Lamy ne dira rien !