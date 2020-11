Chloé Jouannet confinée avec son chéri : cocooning sous la couette

Le reconfinement ? Une partie de plaisir pour Chloé Jouannet. Sur son compte Instagram, la fille de la populaire comédienne Alexandra Lamy poste régulièrement des photos et des vidéos pour dévoiler comment elle occupe son temps. Elle peut notamment compter sur son amoureux, le comédien Sandor Funtek, pour la divertir.

Sur son compte, Chloé Jouannet a posté une flopée de photos d'elle, attablée au côté de son père Thomas Jouannet - qui partage désormais la vie d'une autre comédienne, Armelle Deutsch -, dégustant un copieux repas arrosé de vin rouge et blanc, à l'air libre. "Jumeaux", a alors commenté la jolie blonde âgée de 23 ans. Sans préciser son lieu de villégiature actuel, elle s'est amusée à se localiser en "quarantaine". Outre son papa, la jeune femme peut aussi compter sur la présence de ses amis, notamment la comédienne Zoé Marchal (Divorce Club, Narvalo...) et le comédien Theo Christine (La finale, Garçon chiffon...).

Chloé Jouannet est également entourée de son nouveau compagnon, le comédien Sandor Funtek (La vie d'Adèle...) ; auparavant, elle était en couple avec Zacharie Chasseriaud. Une relation amoureuse révélée sur Instagram en octobre 2020. Au programme de cette joyeuse bande ? Des repas gargantuesques, un peu de footing, du visionnage de films et séries devant un feu de cheminée, promenades dans les champs... Sur une vidéo, on pouvait d'ailleurs voir Chloé et Sandor, installés l'un contre l'autre sous une couette, pour partager un moment cocooning. Tout va bien dans le meilleur des mondes donc.

Côté carrière, Chloé Jouannet suit les traces de sa maman Alexandra Lamy depuis un certain temps. La jeune comédienne est désormais au casting de la série Derby Girl sur France.tv Slash.