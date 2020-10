Armelle Deutsch : son mari est l'ex d'une célèbre actrice

Ce soir jeudi soir sur TF1, Armelle Deutsch est la guest star de la série Alice Nevers. L'occasion de bien commencer le confinement, mais aussi d'en savoir un peu plus sur la comédienne. Armelle Deutsch est mariée depuis plus de 10 ans à son compagnon de longue date, l'acteur suisse Thomas Jouannet (50 ans). Il se trouve que le comédien est l'ancien compagnon d'Alexandra Lamy (49 ans).

Ensemble de 1995 à 2003, Alexandra Lamy et Thomas Jouannet ont accueilli une fille, Chloé Jouannet. Sur les traces de ses parents, la jeune femme de 23 ans est désormais une actrice accomplie. L'ayant connue assez jeune, Armelle Deutsch est donc sa belle-mère. Une belle famille recomposée, composée à 100% d'acteurs.

Mariés depuis le 19 juin 2010, Armelle Deutsch et Thomas Jouannet sont devenus parents de deux petites filles. Un équilibre bien trouvé pour les deux comédiens, comme il le confiait à Télé-Loisirs, en octobre 2017. "Vivre à deux, quoi qu'il arrive, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ! Partager ma vie avec une actrice, ça me convient. On partage les mêmes centres d'intérêt, on a des amis communs...", avait-il expliqué. Installés dans le Loir-et-Cher, ils restent plutôt discrets lorsqu'il s'agit de leur vie de famille.

Ils ont déjà eu l'occasion de jouer plusieurs fois ensemble, notamment dans la série Sam (TF1) où ils interprétaient... une mère et son fils. "Nous avons beaucoup plaisanté à ce sujet ! C'était très perturbant. En plus, l'acteur qui campait Antoine à 15 ans ressemble physiquement à mon mari lorsqu'il avait le même âge", expliquait-elle au site de TF1. "J'ai su au dernier moment qu'Armelle allait jouer le rôle de la mère de mon personnage dans les années 1980. Nous avions déjà tourné ensemble et interprété des amants, des associés... Mais jamais une mère et son fils. Même si nous n'avions aucune scène en commun, on s'est bien marré !", ajoutait l'acteur.