Alexandra Lamy : La vidéo folle (et hilarante) de sa soeur pour son anniversaire

Lundi 14 octobre 2019, nous fêtions les 48 ans d'une actrice incontournable du cinéma français : Alexandra Lamy. La superbe actrice a reçu de tendres messages sur les réseaux sociaux, de la part de ses fans et de ses amis, mais aussi venant de sa famille. Histoire de se démarquer du détaché "HB" publié sur Facebook, Audrey Lamy a laissé libre court à sa créativité, en laissant ses voeux sous forme de vidéo.

Sur Instagram, on a donc pu observer la nouvelle création de l'actrice de Scènes de ménages (M6), qu'on voit marcher dans une ruelle parisienne. "Joyeux anniversaire Alexandra, même si je t'ai jamais appelée comme ça, joyeux anniversaire !", chante-t-elle, avant de se lancer dans un bien singulier discours. "Joyeux anniversaire ma soeur, voilà je te fais plein de gros bisous. Juste un petit truc. Je croise pas mal de gens dans la rue qui me disent : "Mais c'est dingue, c'est incroyable, avec votre soeur vous êtes hyper proches, c'est quand même fou parce que... qui est la plus vieille en fait ?" Alors bah oui c'est marrant parce qu'on a huit ans d'écart. Et ils me disent : "Oui d'accord mais qui est la plus vieille ?"", poursuit Audrey Lamy.

"Et je trouve ça super, parce que tu ne les fais pas du tout et ça, pfiouuu, c'est super beau quoi. Franchement bravo. Donc je te souhaite à toi et tes 24 ans un super anniversaire. Voilà je t'embrasse fort, joyeux anniversaire", conclut-elle, la voix faussement étranglée par l'émotion, au bord des larmes. Une vidéo merveilleusement amusante qui se termine sur un magistral plan donnant sur l'insigne de la rue : "Passage Boudin." Un message qu'Alexandra Lamy n'est pas près d'oublier.