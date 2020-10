Chloé Jouannet : Un simple débardeur blanc pour illuminer le festival Canneseries

Le Palais des festivals retrouve enfin un peu de sa superbe. Alors que les cinéphiles de la Côte d'Azur étaient restés sur leur faim en raison de la crise sanitaire actuelle, ceux qui dévorent des programmes plus courts matin, midi et soir sont ravis. La troisième saison du Canneseries prend place du 9 au 14 octobre 2020 tout en respectant les mesures nécessaires dues au Covid-19. Ce qui n'a pas empêché comédiennes et comédiens, réalisatrices et réalisateurs de se retrouver pour défendre leurs projets à venir.

Le pink carpet, cousin germain de la version traditionnelle rouge, a été foulé par de nombreux talents. Le dimanche 11 octobre 2020, Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy, est venue prendre la pose auprès de la fantastique Sophie-Marie Larrouy - ancienne chroniqueuse de Maïtena Biraben, auteure de L'Art de la guerre 2 -, de Salomé Diénis Meulien et du créateur Nikola Lange pour la série Derbie Girl. Coiffée par Franck Provost, Chloé Jouannet (également dans Infidèle sur TF1) était tout simplement radieuse.

Dans la foule, également présents : notre ancienne ministre de la culture et la présidente de Canneseries Fleur Pellerin, Grégory Fitoussi et Jean-Pascal Zadi, qui font partie du jury de l'événement, ainsi que Michel Vuillermoz, Melvil Poupaud, Daphné Patakia, Géraldine Pailhas, Antony Cordier, Quentin Dolmaire, Clémence Dargent et Martin Douaire, pour OVNI.

Cette année, le déplacement ne sera pas nécessaire pour l'intégralité des spectateurs. Le public pourra découvrir les programmes en compétition depuis leur canapé sur CANNESERIES LIVE. Les séries seront diffusées en ligne en en même temps que les projections cannoises et resteront disponibles pendant 24 heures, dans la limite des 2308 places disponibles.

Quelles sont les séries en compétition ?

• 257 Reasons to Live pour la Russie

• Atlantic Crossing pour la Norvège

• Cheyenne et Lola pour France et la Belgique



• Losing Alice pour Israël



• Man in Room 301 pour la Finlande



• Moloch pour la France



• Partisan pour la Suède



• Red Light pour la Belgique et les Pays-Bas



• Top Dog pour la Suède



• Truth Seekers pour l'Angleterre

Compétition séries courtes

• Amour d'occasion pour le Canada

• Broder pour l'Argentine

• Christmas on Blood Mountain pour la Norvège

• Claire et les vieux pour le Canada

• Cryptid pour la Suède

• Deadhouse Dark pour l'Australie

• First Person pour le Canada

• The Writers, a Short Series pour la Pologne

• Tony pour l'Argentine

• Zero Day pour les États-Unis et la France