Chloé Jouannet - Le divorce très médiatisée d'Alexandra Lamy ? "C'était compliqué"

Elle est de retour, enfin, sur nos écrans ! Le jeudi 1er octobre 2020, TF1 reprenait le cours des histoires de couples volages de la série Infidèle, avec Claire Keim et Chloé Jouannet. Un aboutissement logique pour cette dernière qui baigne dans ce milieu depuis l'enfance. Fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet, la jolie blonde erre sur les plateaux de tournage, de cinéma ou de télévision depuis toujours. Mais une aura protectrice entoure la jeune actrice de 22 ans, qui semble vivre à l'abri des flammes. Il faut dire que, malgré le succès de ses parents, de sa tante et de tous ceux qui l'entourent, elle a toujours été protégée. Notamment une parenthèse de vie durant laquelle elle a vécu, avec sa maman, dans la ville de Londres en Angleterre.

C'était plus une protection pour elle que pour moi

Ce déménagement n'avait, bien sûr, pas été pensé que pour Chloé Jouannet. Alexandra Lamy était en pleine rupture avec Jean Dujardin et avait sans doute besoin d'un peu de recul. Elle ne souhaite, d'ailleurs, toujours pas retrouver l'amour. "Là où c'était compliqué, c'est qu'elle vivait un divorce très médiatisé, se souvient sa fille dans les colonnes du journal 20 Minutes. Même pour elle, c'était bien de partir, cela nous a fait beaucoup de bien. C'était plus une protection pour elle que pour moi. Mais c'était aussi bien pour moi, j'y ai appris l'anglais, j'ai vécu une expérience formidable, et j'avais mes deux meilleures amies là-bas, donc on s'est senti comme à la maison rapidement."

Son premier rôle ? Un pur hasard !

Les expériences professionnelles se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Chloé Jouannet. Une aubaine pour elle qui rêve d'incarner des personnages toujours différents. Prochainement, elle sera à l'affiche de Derby Girl, une web série France TV Slash autour de la pratique du roller derby. Un grand écart complet avec son premier rôle dans Lucky Luke, en 2009, qui était tombé un peu du ciel. "C'est un heureux accident, raconte-t-elle. Je me suis retrouvée là, nous sommes partis avec toute la famille en Argentine, eux bossaient et moi j'étais en vacances. Sauf que l'actrice qui devait jouer le personnage de ma mère enfant a planté le tournage. Le réalisateur est sorti en hurlant : mais qui va faire Alexandra enfant ? Et j'étais là. 'Bah Chloé.' Bah cool." Ah, le destin...