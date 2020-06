Cannes 2020 : Maïwenn, Steve McQueen, François Ozon vedettes du festival

Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus va empêcher la plupart des événements de l'année 2020 d'avoir lieu. Mais il va falloir s'adapter. C'est pourquoi le Festival de Cannes prendra place, à sa manière, sans faire briller la Croisette, mais en mettant en avant le septième art, comme le veut la tradition. Dans la salle vide de l'UGC Normandie, Thierry Frémaux (le délégué général du Festival de Cannes) a détaillé le mercredi 3 juin la liste des cinquante-six films qui composent la sélection officielle.

Pas de palme, pas de longues robes ni de beaux discours en mai 2020. Les longs métrages sélectionnés – parmi les 2067 candidatures soumises, un nombre record historique ! – ne seront pas non plus catégorisés comme d'habitude, "Hors compétition" ou "Un certain regard". En lieu et place, ils bénéficieront du label "sélection officielle" pour leur sortie en salles, en numérique, dans la presse ou durant les prochains événements qui, espérons-le, seront maintenus. "Ça n'est pas seulement la quinzaine, précise Pierre Lescure, le président du Festival. C'est une révolution sur un an qui va jusqu'aux Oscars."

Le troisième mandat de Pierre Lescure

Depuis juillet 2014, c'est Pierre Lescure qui assure la présidence du Festival de Cannes, comme l'ont fait avant lui Pierre Viot, Robert Favre Le Bret ou Gilles Jacob. Pour la troisième fois, le journaliste assurera ce rôle... mais plus pour longtemps. Alors qu'il annonçait avoir été reconduit à l'issue du conseil d'administration du mercredi 3 juin, il a tenu à préciser qu'il ne pensait pas terminer ce mandat. Il souhaite accompagner la transition, tout en douceur, avec son successeur.

Festival de Cannes 2020, la sélection officielle

• THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson (USA)

• ÉTÉ 85 de François Ozon (France)

• ASA GA KURU (True Mothers) de Naomi Kawase (Japon)

• LOVERS ROCK de Steve McQueen (Royaume-Uni)

• MANGROVE de Steve McQueen (Royaume-Uni)

• DRUK (Another Round) de Thomas Vinterberg (Danemark)

• ADN (DNA) de Maïwenn (Algérie/France)

• LAST WORDS de Jonathan Nossiter (USA)

• HEAVEN : TO THE LAND OF HAPPINESS de IM Sang-Soo (Corée du Sud)

• EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we'll be) de Fernando Trueba (Espagne)

• PENINSULA de YEON Sang-Ho (Corée du Sud)

• IN THE DUSK (Au crépuscule) de Sharunas BARTAS (Lituanie)

• DES HOMMES (Home Front) de Lucas BELVAUX (Belgique)

• THE REAL THING de Kôji Fukada (Japon)

Les nouveaux venus

• PASSION SIMPLE de Danielle Arbid (Liban)

• A GOOD MAN de Marie Castille Mention-Schaar (France)

• LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT de Emmanuel Mouret (France)

• SOUAD de Ayten Amin (Égypte)

• LIMBO de Ben Sharrock (Royaume-Uni)

• ROUGE (Red Soil) de Farid Bentoumi (France)

• SWEAT de Magnus Von Horn (Suède)

• TEDDY de Ludovic et Zoran Boukherma (France)

• FEBRUARY (Février) de Kamen Kalev (Bulgarie)

• AMMONITE de Francis Lee (Royaume-Uni)

• UN MÉDECIN DE NUIT de Élie Wajeman (France)

• ENFANT TERRIBLE de Oskar Roehler (Allemagne)

• NADIA, BUTTERFLY de Pascal Plante (Canada)

• HERE WE ARE de Nir Bergman (Israël)

• SEPTET : THE STORY OF HONG KONG de Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

Les premiers films

• FALLING de Viggo Mortensen (USA)

• PLEASURE de Ninja Thyberg (Suède)

• SLALOM de Charlène Favier (France)

• CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) de Joao Paulo Miranda Maria (Brésil)

• BROKEN KEYS (Fausse note) de Jimmy Keyrouz (Liban)

• IBRAHIM de Samir Guesmi (France)

• BEGINNING (Au commencement) de Déa Kulumbegashvili (Géorgie)

• GAGARINE de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France)

• 16 PRINTEMPS de Suzanne Lindon (France)

• VAURIEN de Peter Dourountzis (France)

• GARÇON CHIFFON de Nicolas Maury (France)

• SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) de Nora Martirosyan (Arménie)

• JOHN AND THE HOLE de Pascual Sisto (USA)

• STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) de WEI Shujun (Chine)

• THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La mort du cinéma et de mon père aussi) de Dani Rosenberg (Israël)

Les documentaires

• EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) de Dieudo Hamadi (Rép. Démocratique du Congo)

• THE TRUFFLE HUNTERS de Michael Dweck et Gregory Kershaw (USA)

• 9 JOURS À RAQQA de Xavier de Lauzanne (France)

Les comédies

• ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de Caroline Vignal (France)

• LES DEUX ALFRED de Bruno Podalydès (France)

• UN TRIOMPHE (The big hit) de Emmanuel Courcol (France)

• L'ORIGINE DU MONDE de Laurent Lafitte (France)

• LE DISCOURS de Laurent Tirard (France)

Les films d'animation

• AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) de Gorô Miyazaki (Japon)

• FLEE de Jonas Poher Rasmussen (Danemark)

• JOSEP de Aurel (France)

• SOUL de Pete Docter (USA)