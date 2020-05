C à vous : Pierre Lescure balance sur son salaire généreux

Depuis 2014, Pierre Lescure a rejoint l'équipe de l'émission C à vous (France 5) en tant que chroniqueur. D'abord au côté d'Anne-Sophie Lapix, il a ensuite poursuivi cet exercice sous l'oeil d'Anne-Elisabeth Lemoine. Pour interviewer les artistes et autres personnalités qui viennent s'attabler sur le plateau de l'émission, le journaliste de 74 ans perçoit un salaire plus que confortable.

Il l'a lui-même confié lors de son passage dans L'Instant de Luxe sur Non Stop People. En effet, mercredi 27 mai 2020, Pierre Lescure était invité à répondre aux questions de Jordan Deluxe. Après avoir évoqué les moments marquants de sa carrière ou encore le Festival de Cannes, qu'il préside depuis six ans maintenant, le co-fondateur de la chaîne Canal+ a été amené à parler de C à vous. Inévitablement, le salaire qu'il en tire a été abordé. Et c'est en toute transparence qu'il s'est exprimé à ce sujet. "C à vous je crois que c'est un contrat de 8 000 euros par mois", a-t-il ainsi révélé.

"Mais ce n'est pas un problème pour vous de le dire comme ça ?", lui demande alors son interlocuteur, habitué aux non-dits de ses invités. Et Pierre Lescure de s'expliquer sur son rapport à l'argent : "D'abord je ne suis pas tout jeune. Donc si je devais avoir peur du blé, peur de ce genre de question, j'aurais eu du mal tout au long de ma vie. Parce que j'ai été patron d'une chaîne payante (Canal+) en plus donc il faut penser à tous ceux qui ont tout juste le blé de se payer des abonnements ou des nouvelles options. Bref, l'argent c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Je n'ai pas été toujours très précautionneux avec l'argent. Je crois que j'en ai fait gagner à beaucoup d'actionnaires mais moi je n'ai pas toujours très bien géré le mien. C'est mon problème et je ne suis pas un cas social. Donc vous me posez la question sur C à vous et je vous réponds."