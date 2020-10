Doria Tillier et Jonathan Cohen brûlent pour La Flamme à Cannes

Un casting dingue, une histoire hilarante et l'irrésistible Jonathan Cohen : voilà la recette de La Flamme, nouvelle série de Canal +. Une partie de (l'immense) équipe de la fiction était présente lors de la première journée du festival CanneSeries. On a donc retrouvé JoCo sur la Croisette, marchant sous le pâle soleil de Cannes auprès de Doria Tillier, mais aussi de Camille Chamoux et Youssef Hajdi. Pour l'occasion, Jonathan Cohen a même posé avec les auteurs de la série, dont le talentueux Florent Bernard (ex-Golden Moustache), à qui l'on doit Bloqués, avec OrelSan et Gringe, ou encore Floodcast.

Dès le 12 octobre prochain, on pourra retrouver Marc, un pilote de ligne un peu idiot, qui cherche l'amour parmi douze prétendantes dans une parodie du Bachelor. Une satire bien trouvée des émissions de dating, présentée par Vincent Dedienne au coeur d'une luxueuse villa plus kitsch qu'un pantalon patte d'elf.

S'il vous en fallait plus pour vous convaincre, sachez qu'Adele Exarchopoulos y interprète le rôle de Soraya, une des prétendantes et gardienne de zoo à qui on a transplanté un coeur de singe, et qui pousse des cris de manière inopinée. Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Céline Sallette, Laure Calamy, Angèle, Florence Foresti, Gilles Lellouche, Ana Girardot, Ramzy Bedia, François Civil, OrelSan... ils font tous partie du casting cinq étoiles de la fiction de Canal. Une série qui devrait faire un carton d'audience.

Une série directement inspirée de l'émission américaine The Bachelor. "On en est quand même à la trentième saison aux États-Unis ! Et j'ai bien fait : les participants sont encore plus fous que toutes les parodies que l'on peut imaginer", confiait Jonathan Cohen, également auteur sur la fiction, à Europe 1.