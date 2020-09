Jonathan Cohen victime d'un odieux cambriolage : "Je m'en remets pas"

Invité sur le plateau de l'émission Le QG, Jonathan Cohen a confié avoir été récemment victime d'un cambriolage. Alors que le youtubeur Jimmy Labeeu et le journaliste Guillaume Pley lui demandaient de raconter la dernière fois qu'il avait eu affaire avec la police, l'acteur a expliqué : "Il n'y a pas longtemps, je me suis fait cambrioler par des f** de p** et je m'en remets pas encore." Touché, Jonathan révèle s'être senti particulièrement fragilisé après cet événement qu'il a vécu comme un véritable viol de son intimité. "C'est un viol intérieur, clairement, c'est ton intimité. Ils rentrent à l'intérieur de toi, chez toi, là, où tu te sens en sécurité, à l'aise", confie-t-il, encore ébranlé par cet incident.

Un enfer

L'acteur star du film Premières Vacances a ensuite raconté le moment précis où il était rentré chez lui et où il avait découvert que des malfaiteurs étaient entrés par effraction à son domicile. Choqué, il indique avoir d'abord pensé que c'était son chat qui avait eu un accès de folie. "Les gars, ils saccagent tout... Et tu rentres chez toi... Moi j'ai cru que c'était le chat, au début, tellement j'y croyais pas. 'Qu'est-ce que tu fous, Moufle, qu'est ce que t'as foutu ?', je lui ai dit, à mon chat. Tu arrives, tu vois tout par terre... Un enfer." Optimiste malgré tout, l'acteur ose ensuite un brin d'humour pour expliquer ses différents entretiens avec la police. "J'ai eu plusieurs polices différentes qui sont venues chez moi, dont la police scientifique, qui est pas la même qu'aux States avec tout le respect que je leur dois, parce que, franchement, ils ont été cool. Ils ont pris les plumeaux, etc." Une expérience visiblement traumatisante pour celui qui incarnait Serge le Mytho dans la série Bloqués et qui a laissé de vives traces aussi bien chez lui que dans son esprit.