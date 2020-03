Gérard Darmon "exemplaire" : son confinement avec sa fille de 2 ans

Le confinement n'épargne personne, pas même nos personnalités préférées. Si certains s'occupent avec du rangement ou une série à rattraper, Gérard Darmon, lui, a préféré se teindre les cheveux en bleu. C'est pour évoquer, entre autres, ce changement capillaire qu'il a accordé une interview (à distance) à Konbini.

"Hier, j'étais en train de téléphoner et puis, il y a ma fille de 2 ans et demi et ma femme derrière qui ont commence à peindre un peu mes cheveux, puis j'ai raccroché, elles ont continué. J'ai regardé et j'ai dis : je garde", raconte Gérard Darmon à Konbini, le lundi 23 mars 2020. Rappelons que l'acteur et sa compagne Christine ont accueilli une petite fille prénommée Léna, le 14 août 2017.

L'occasion pour l'acteur de Family Business (Netflix) d'en dire un peu plus sur ses jours passés à l'isolement, en province. "Je suis avec ma femme et ma fille, l'une de mes quatre enfants. J'ai une fille qui est à Bali, j'ai un fils qui est à Paris et mon autre fille est à Paris aussi. On s'appelle régulièrement, on s'envoie des petits SMS", apprend-il.

"Ils m'appellent beaucoup parce qu'ils craignent pour leur papa, qui a 70 ans qui est un peu fragile des bronches, mais moi je suis très prudent. Je ne peux pas être plus exemplaire que je ne le suis", poursuit Gérard Darmon, qui dit ne pas être sorti depuis "au moins 8-10 jours".

Une exemplarité qui se traduit aussi dans sa manière de faire ses courses. "Oui, on a fait des provisions, puis y a surtout l'organisation géniale de ma femme. C'est tout un processus, on fait livrer. Le livreur reste à quatre mètres, il dépose au milieu du couloir", détaille l'acteur de 72 ans, toujours à Konbini.