Gérard Darmon confiné : il pète un plomb et se teint les cheveux en bleu fluo

Une nouvelle couleur qui devrait beaucoup amuser sa petite fille de 2 ans et demi, prénommée Léna. Gérard Darmon avait 68 ans lorsqu'il est devenu père pour la quatrième fois, ce qui lui a apporté une grande joie. "Mon but, c'est d'être vraiment en phase avec cette vie. Moi, j'ai pas fait partie des papas du week-end. J'étais avec eux tout le temps. (...) C'est magnifique, ça m'a donné une force terrible. Et puis surtout, ça vous bouge le cul, quoi ! On ne peut pas se dire 'ça y est, ma vie est faite'. Non non non, il faut y aller, faut gagner du blé, il faut que tout soit bien", confiait-il à RTL en septembre dernier.