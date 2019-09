Gérard Darmon papa à 69 ans : "Ça vous bouge le cul !"

Dimanche 29 septembre 2019, Gérard Darmon était l'invité de RFM. Venu faire la promotion de son nouveau film, Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, l'acteur de 71 ans s'est confié sur sa vie de famille reboostée par l'arrivée de la petite Léna. Il y a deux ans, l'acteur de Family Business (Netflix) accueillait son quatrième enfant à l'âge de 68 ans. Un petit miracle pour Gérard Darmon et sa compagne, Christine, qui essayaient de concevoir depuis des années.

Face à Pascal Nègre, il a accepté d'en dire plus sur son quotidien de papa, maintenant qu'il a replongé dans les couches, doudous et autres nuits difficiles. "Ça change tout, la paternité ! J'ai eu cette chance d'être père très tôt, à 20 ans, et d'être père très tard, à 68 ans [d'après nos calculs, il avait plutôt 69 ans, NDLR]. Et entre, il y en a eu deux autres. Donc, oui c'était quatre paternités complètement différentes. C'est agréable, c'est un plus", a expliqué l'acteur de La Cité de la peur.

Malgré tout le bonheur que lui procure sa petite fille de 2 ans au quotidien, Gérard Darmon a dû faire face à une flopée de critiques à propos de son choix de devenir père à un âge aussi avancé. "Ça m'a posé des problèmes. On se dit, à 68 ans, jusqu'où on va l'accompagner ? Bon en même temps, elle a des frères, elle a une mère. Donc elle ira... elle est là", poursuit l'acteur, qui cherche ses mots. "C'est pour répondre aux quelques aigris qui m'ont insulté sur ces réseaux sociaux, là : 'T'as pas honte ? Espèce de vieux con.' Bon, je sais même pas pourquoi je parle d'eux, ça n'en vaut même pas la peine", ajoute Gérard Darmon, qui n'a pas l'air outre mesure peiné par ces messages.

Au contraire, sa paternité tardive est un moteur dans sa vie et a même reboosté sa carrière : "Mon but, c'est d'être vraiment en phase avec cette vie. Moi, j'ai pas fait partie des papas du week-end. J'étais avec eux tout le temps. (...) C'est magnifique, ça m'a donné une force terrible. Et puis surtout, ça vous bouge le cul, quoi ! On ne peut pas se dire 'ça y est, ma vie est faite'. Non non non, il faut y aller, faut gagner du blé, il faut que tout soit bien."