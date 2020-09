Jonathan Cohen face à Mel Gibson en "slibard", leur drôle de rencontre...

Sur ce coup, c'est pas un mytho ! Actuellement au cinéma avec le film Énorme, Jonathan Cohen a accordé une nouvelle interview au Parisien, le 13 septembre 2020. L'occasion pour le comédien révélé dans la série Serge le mytho de raconter (une fois de plus), sa rencontre improbable avec la star américaine Mel Gibson...

En 2015, Jonathan Cohen s'accorde quelques jours de vacances de Noël au soleil, à Los Angeles, chez une amie en couple avec un producteur de cinéma. Alors qu'il préparait le réveillon, voilà que Mel Gibson passe pour dire bonjour : "Mel sapé en costard trois pièces, moi comme un gland", s'est souvenu le Français avec humour. Mais une fois reparti, l'acteur américain alors âgé de 59 ans a été victime d'un accident de la route. Jonathan Cohen s'est retrouvé dépêché sur place...

Il a alors alors découvert un "Mel Gibson qui a mal et gémit avec sa voix de Mel Gibson, celle des films". Le comédien français l'a emmené à l'hôpital le plus proche, "et là, je dois lui mettre la tunique bleu... Voilà comment je me suis retrouvé à le déshabiller jusqu'à lui enlever les chaussures et voir les gros ieps [pieds en verlan, NDLR] de Mel Gibson". Drôle de souvenir que de se retrouver avec le "slibard à l'ancienne" de son idole de jeunesse...

Finalement, une fois remis et sorti de l'hôpital, la star de Mad Max, L'Arme fatale et La Passion du Christ a invité Jonathan Cohen chez lui. Les deux comédiens ont sympathisé, tant et si bien que le Français a eu le privilège de soulever l'épée de William Wallace, celle-là même que Mel Gibson portait en 1995 dans l'incontournable Braveheart. De quoi compenser la vision moins réjouissante du "slibard"...