Victoria Monfort amoureuse à Roland-Garros, son père Nelson Monfort veille

Victoria Monfort profite du retour des spectateurs lors d'événements sportifs, mesure du déconfinement progressif ! Le week-end dernier, la jolie blonde a assisté au premier jour de Roland-Garros. Elle était accompagnée de son père, personnage mythique du tournoi, et de son petit-ami...

Roland-Garros peut à nouveau accueillir le public, en nombre limité ! Plusieurs centaines de fans de tennis s'en sont réjoui et ont assisté, dimanche 30 mai 2021, aux matchs du premier tour des Internationaux de France. Victoria Monfort en faisait partie ; elle fut témoin de la surprise du jour, à savoir l'élimination d'entrée de l'Autrichien Dominic Thiem, n°4 mondial, par l'Espagnol Pablo Andújar (défaite en 5 sets, 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4).

Victoria Monfort a suivi la rencontre avec attention et précaution ! Masque chirurgical sur le visage et lunettes de soleil sur le nez, l'actrice était assise entre son père, Nelson Monfort, et son petit ami Hugo Cremaschi. La jeune femme a également pu croiser son amie Chloé Jouannet, spectatrice du même match.