Chloé Jouannet et Sandor Funtek : Douce escapade romantique à l'hôtel pour le couple

Chloé a également partagé sa soirée avec ses amis également présents dans l'hôtel, dont l'actrice Zoe Marchal. Des amis décidément très présents puisque Zoe a passé une bonne partie de la soirée dans la chambre de Chloé et Sandor, bien déterminée à jouer une partie de Uno. Après un saut dans la piscine de l'hôtel, Chloé et son compagnon sont finalement retournés dans leur chambre, prêts à passer une douce nuit en amoureux. Au petit matin, l'acteur du film La vie d'Adèle a dévoilé le petit déjeuner gargantuesque auquel sa chérie et lui ont eu droit. Œufs à la coques, croissants, boissons chaudes et jus de fruits frais, le couple a pu se régaler devant la rediffusion de Koh-Lanta à la télévision. Que demander de plus ?

Pour rappel, Chloe Jouannet a officialisé sa relation avec Sandor Funtek en octobre 2020. En février dernier, les amoureux avaient déjà partagé un séjour au ski dont ils avaient dévoilé de nombreuses photographies sur les réseaux sociaux. Côté professionnel, Sandor Funtek prétendait cette année au César du Meilleur espoir masculin pour son rôle dans le film K contraire, dont il partage l'affiche avec Sandrine Bonnaire. Chloé apparaît quant à elle dans la série Derby Girl diffusée sur France TV.slash.