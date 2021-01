Olivier Marchal toujours très proche de son ex, héroïne de la série "Ici tout commence"

La Promesse, ils se la sont faite, l'un à l'autre, en 1995. Quand il l'a rencontrée pour la première fois, Olivier Marchal est tombé sous le charme de Catherine Quiniou. Une comédienne, elle aussi, qui n'a jamais autant fait parler d'elle : depuis le mois de novembre 2020, elle incarne la cheffe Claire Guinot dans la série Ici tout commence sur TF1. Au générique du programme, on la retrouve créditée en tant que Catherine Marchal. Ce qui pourrait en surprendre certains puisque le couple est plus ou moins séparé depuis - au moins - cinq ans.

À la fin de l'année 2015, Olivier Marchal a effectivement expliqué qu'il poursuivait l'aventure de manière un peu différente avec sa partenaire historique. "Catherine est une super comédienne, expliquait-il dans les colonnes du magazine Entre Luxe & Prestige. Même si nous sommes séparés aujourd'hui, nous nous sommes construits ensemble et sommes amis. Elle est la première à lire mes scénarios... Il est important d'avoir quelqu'un à ses côtés qui vous dise la vérité." S'ils ont conservé une si jolie relation, c'est sans doute dû à tout ce temps qu'ils ont passé l'un avec l'autre. Mais aussi, peut-être, parce qu'ils forment toujours une famille ensemble.

Notre relation est unique

En formant ce tandem de choc, Olivier et Catherine Marchal ont eu quatre enfants : Léa, née en 1994, Zoé, née en 1998, Ninon née, en 2006 et Basile, né en 2009. Le mot "séparation" n'est, d'ailleurs, pas forcément exact puisqu'ils n'ont jamais divorcé. Le binôme ne suit juste pas les règles traditionnelles de la plupart des couples puisqu'ils vivent toujours ensemble "de temps en temps". "Nous avons une maison ensemble, précisait-elle. Nous partons en vacances ensemble, et encore plus qu'avant, nous travaillons ensemble. Nos enfants sont élevés par leurs deux parents. Notre relation est unique, notre couple existe, et le reste appartient au domaine privé." Ils ont récemment collaboré, à nouveau, dans le film Bronx, dévoilé sur Netflix.

La relève est assurée

Bien sûr, leurs enfants sont trop jeunes pour choisir leur voie et leur destinée. Tous... sauf Zoé, la cadette du clan. La jeune fille a débuté une carrière d'actrice en 2014, dans le téléfilm Meurtres à Étretat, et a tourné avec Catherine Marchal, dirigée par Olivier Marchal, dans Section Zéro sur Canal+. "Ça va marcher pour elle, s'émerveillait sa mère dans Gala en 2015. Elle a prouvé qu'elle pouvait le faire, mais elle a un cursus scolaire à terminer. Elle nous réclamait depuis longtemps de participer à des castings, et j'ai retenu les chevaux plus longtemps qu'Olivier. Mais on était d'accord sur le fond, de la laisser tenter sa chance." Et si elle débarquait, prochainement, à l'Institut Auguste Armand ?