Ici tout commence - Mort d'Auguste Armand : Francis Huster au courant dès le début ? Révélations

Choc pour les fans d'Ici tout commence. Près de deux mois après la lancement de la série sur TF1, un personnage phare a trouvé la mort dans l'épisode du 21 décembre 2020. Un événement sur lequel la productrice Sarah Farahmand s'est confiée auprès de Télé Loisirs.

Dans l'épisode du 18 décembre, alors qu'il s'apprêtait à faire une grande annonce à ses proches, Auguste Armand (rôle campé par Francis Huster) a fait une crise cardiaque. Une attaque fatale comme l'ont découvert les téléspectateurs ce lundi. Le public ne s'attendait pas à ce revirement de situation pourtant, la production avait prévu cette intrigue depuis le début. "C'était une envie d'Eric Fuhrer, le directeur de collection, de surprendre le public. (...) L'idée, c'était de surprendre et de montrer que l'on est capable de tout. Il ne faut jamais penser que la série sera un long fleuve tranquille...", a confié Sarah Farahmand.

Bien évidemment, Francis Huster a été mis au courant dès le départ de ce destin funeste. "Cela faisait partie des arguments qu'on lui a présentés quand on l'a contacté. On savait en effet qu'il avait une activité théâtrale intense et des projets de tournage. Mais il a aussi été séduit par le personnage, par sa dureté avec ses filles en contraste avec la douceur et la pédagogie dont il faisait preuve avec ses élèves", a précisé la productrice à Télé Loisirs.

Course à l'héritage pour l'institut Auguste Armand

Très vite, la course à l'héritage fera rage entre Clotilde (jouée par Elsa Lunghini) et Rose (Vanessa Demouy ) car Auguste Armand n'a pas eu le temps de faire part de ses dernières volontés. Et de nouveaux secrets remonteront à la surface : "La mort d'Auguste va avoir beaucoup de conséquences. Claire [Catherine Marchal, NDLR] va se poser la question de faire évoluer la carte du restaurant et la formation des élèves. Aujourd'hui, la cuisine très traditionnelle qui a fait la gloire d'Auguste et de l'Institut, n'est plus forcément dans l'air du temps. Les gens sont plus soucieux d'écologie, de respect des animaux, de consommation locavore. Cela fera partie des questions posées : respecte-t-on l'héritage d'Auguste ou tourne-t-on la page ? Evidemment, je ne vous ai donné là que l'apéritif... Derrière, il y a un menu dégustation en sept plats (Elle rit). On va apprendre beaucoup de choses sur Auguste et sur ses liens avec Claire, Teyssier..."

De son côté, Elsa Lunghini a confirmé à Télé Star qu'il "n'y a jamais de trêve à l'institut". Elle assure que son personnage va être "lâché par tout le monde" et que sa rivalité avec sa soeur Rose sera plus que jamais de mise. Mais un événement devrait finalement les rapprocher. Que de suspense !