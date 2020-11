Elsa Lunghini, sa relation à distance avec son mari : "On ne se voit pas beaucoup"

Lundi 2 novembre 2020, TF1 a lancé le spin-off de Demain nous appartient, intitulé Ici tout commence et qui traite de la vie d'une école de gastronomie. Au casting, les téléspectateurs ont pu retrouver Elsa Lunghini dans le rôle de Clotilde Armand. Une nouvelle opportunité qui l'a contrainte à partir travailler en Camargue et en Occitanie, soit à plus de 500 kilomètres de chez elle et de sa famille.



"C'est très compliqué. La ligne qui relie ces deux régions est mal desservie. Impossible de rentrer chez moi le week-end. Pour le moment, j'ai décidé de poser mes valises dans le Gard. Je reste dans une ambiance studieuse et cela m'aide aussi. Et puis franchement, la Camargue, comme lieu de travail, y a pire !", a-t-elle confié lors d'une interview accordée à Télé 7 jours.

Heureusement, Elsa Lunghini est habituée à se déplacer pour son travail, et de surcroît, à se séparer de temps à autre de son mari, Aurélien Cheval, qu'elle a épousé en 2013. Le couple doit donc faire preuve d'imagination pour se retrouver le plus aisément possible. "Mon mari travaille aussi : il est décorateur pour des longs-métrage. Et donc également sur les routes. Pour le moment, nous essayons de nous retrouver à Paris. À l'avenir, si j'ai davantage de temps libre, on pourra peut-être se retrouver chez nous. C'est vrai, je l'avoue, on ne se voit pas beaucoup. Mais on le sait, cela fait partie de notre métier."

Mais pour la comédienne de 47 ans, sa priorité reste le bien-être de son fils unique, Luigi, né de sa relation passée avec le chanteur allemand Peter Kröner. Un jeune homme de 26 ans qui évolue en tant que coach sportif et est un pro du kickboxing mais qui s'intéresse également à la comédie comme sa maman. "Mes rêves se portent vers mon fils Luigi. J'aspire à ce qu'il ait la vie qu'il souhaite. Qu'il soit heureux dans son métier. Le sport, la boxe, son dada... Moi, j'ai une maison, un potager. Ce sont des choses qui m'émerveillent. Je n'en demande pas plus !"

