Naomi Osaka reçoit une énorme amende pour son attitude à Roland Garros : elle répond

Les organisateurs menacent de l'exclure du tournoi !

Malgré cette réponse, on ne sait toujours pas si celle qui a été critiquée pour des photos récemment, va poursuivre dans sa démarche de boycott des médias. Si elle persiste et signe, les organisateurs de Roland Garros se réservent le droit d'exclure Naomi Osaka, ce qui serait un véritable coup de tonnerre dans le monde du tennis, qui se veut en général plutôt lisse médiatiquement. "Des infractions à répétition pourraient engendrer des sanctions plus sévères, y compris l'exclusion du tournoi, ainsi que le déclenchement d'une enquête pour faute grave, qui pourrait mener à des amendes plus lourdes et des suspensions pour les Grands Chelems à venir", indique un communiqué de Roland-Garros, cosigné par les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem.

Pour rappel, la tenniswoman avait annoncé mercredi 26 mai son intention de refuser les conférences de presse à Roland-Garros pour protéger sa santé mentale. "Si les instances pensent qu'elles peuvent juste continuer à nous dire "Allez en conf' ou vous aurez une amende", et à ignorer la santé mentale des sportifs qui sont la pièce maîtresse, alors je préfère en rire", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.