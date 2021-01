Naomi Osaka : La tenniswoman devient ambassadrice d'une grande Maison

Jusque-là, Naomi Osaka était uniquement associée à Nike, son équipementier. En marge du tennis et de la mode, la Japonaise de 23 ans s'est également révélée être une célébrité engagée. En septembre dernier, elle avait profité de l'US Open pour manifester contre le racisme et les violences policières en portant des masques de protection floqués des noms de victimes de ces deux fléaux. Naomi avait d'ailleurs remporté le tournoi, son deuxième US Open en trois ans, après sa première victoire en 2018.

L'été dernier également, Naomi Osaka s'était révoltée contre les critiques d'internautes. Ces derniers avaient mal réagi à la publication de photos d'elle en bikini, un signe selon eux qu'elle souhaitait se débarrasser d'une image d'ado innocente qui la suit depuis sa victoire surprise en finale de l'US Open 2018 face à l'icône du tennis Serena Williams.

Naomi Osaka a donc réagi à ces commentaires négatifs. "Je veux juste dire que le nombre de personnes qui me disent en commentaire de garder mon 'image d'innocente' et de ne pas essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas me fout les jetons. Vous ne me connaissez pas, je porte des maillots de bain à la piscine. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez commenter ce que je porte ?", avait-elle tweeté.