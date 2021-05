Alysson Paradis et Guillaume Gouix amoureux à Roland-Garros, bisous dans les tribunes

C'est reparti pour une nouvelle édition de Roland-Garros. Après une année 2020 particulière, pendant laquelle le tournoi s'était joué fin septembre à cause de la crise sanitaire, l'étape parisienne du Grand Chelem a débuté dimanche 30 mai 2021. Certes la jauge maximale empêche d'avoir des tribunes à pleine capacité, mais au moins les joueurs peuvent profiter de la présence de leurs supporters et parmi eux, il y a déjà du beau monde !

Hier, pour la première journée du tournoi, c'est l'un des couples les plus mignons du cinéma français qui a décidé de faire une apparition dans les gradins de Roland-Garros.Alysson Paradis (37 ans) et Guillaume Gouix (37 ans) étaient présents pour admirer les joueurs professionnels. Installés en tribune, collés l'un à l'autre, les deux comédiens en ont profité pour s'échanger de tendres baisers et câlins, tout ça malgré le port des masques, obligatoires pour l'occasion.

Très bien apprêté avec un beau polo, une casquette gavroche et des lunettes de soleil, Guillaume Gouix était parfaitement accordé à sa belle, qui avait choisi une magnifique robe à fleurs. Les parents du petit Marcus (5 ans) ont notamment pu profiter du match de l'autrichien Dominic Thiem sur le court Philippe Chatrier, sous un soleil radieux. Une très belle journée, sans enfant, pendant laquelle les deux tourtereaux ont pu profiter d'un instant privilégié.