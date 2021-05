Alysson Paradis maman : son fils Marcus, 5 ans, a déjà trouvé le métier de ses rêves

C'est une date à retenir. Le vendredi 28 mai prochain, France 2 diffuse la deuxième saison de Astrid et Raphaëlle avec une invitée toute spéciale pour l'occasion : Alysson Paradis. Dans une interview à Télé Star parue le lundi 17 mai 2021, l'actrice de 36 ans évoque son point commun avec son personnage : l'hypnose.

Une science qui la fascine. "C'est passionnant d'observer comment mon conscient et mon inconscient cohabitent. Ce dédoublement se retrouve quand je joue. Dès que j'entends 'coupez', je sors de la peau de mon personnage. C'est important pour ma famille et mes proches", explique Alysson Paradis.

À l'été 2015, l'actrice des Yeux jaunes de crocodiles est devenue maman pour la première fois, d'un petit garçon prénommé Marcus, né de ses amours pour l'acteur et réalisateur français Guillaume Gouix. Avec une tante comme Vanessa Paradis, une cousine comme Lily-Rose Depp et des parents aussi acteurs, il serait normal que le petit Marcus (5 ans) hérite lui aussi d'un talent de comédien.

"On est toujours inquiet pour ses enfants ! S'il a envie de faire ce métier, je l'accompagnerais en lui faisant prendre conscience que ce n'est pas juste de la rigolade, mais beaucoup de don de soi. Pour l'instant, il a 5 ans et demi et veut être créateur de dessins animés !", apprend Alysson Paradis à nos confrères.

Un grand bonheur familial qui se traduit également dans le côté professionnel. "Je vais bientôt commencer le tournage du premier long-métrage de mon amoureux", annonce-t-elle. Que de bons souvenirs en perspective.

L'intégralité de l'interview d'Alysson Paradis est à découvrir dans Télé Star, en kiosque le 17 mai 2021.