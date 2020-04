Sara Mortensen et Lola Dewaere : Liées sans le savoir avant même leur rencontre

Vendredi 3 avril dernier, France 2 proposait la finale de la première saison d'Astrid et Raphaëlle, une série policière portée par Sara Mortensen et Lola Dewaere dans les rôles principaux. La chaîne propose désormais aux téléspectateurs une session de rattrapage ce 10 avril en rediffusant les deux premiers épisodes. Les enquêtes menées par les deux jeunes femmes de 40 ans ont rapidement rencontré le succès, regroupant des millions de personnes devant leurs écrans chaque semaine. Rien de bien étonnant lorsqu'on constate la complicité entre les actrices, à la fois devant et derrière la caméra.

En effet, si elles ne se connaissaient pas avant le tournage de la fiction, Sara Mortensen et Lola Dewaere étaient bien plus intimes qu'elles ne le pensaient. Sur le plateau de Vivement dimanche le 15 mars dernier, l'ancienne interprète de Coralie dans Plus belle la vie révélait une anecdote improbable à Michel Drucker. Comme elle l'a expliqué, ses parents étaient amis avec le regretté Patrick Dewaere, le père de Lola Dewaere. "Ça a été la rencontre d'Astrid et Raphaëlle, mais aussi de Sara et Lola parce que mes parents se sont rencontrés au Grand Magic Circus de Jérôme Savary et traînaient avec la bande du Splendid au Café de la gare. Ma mère a tourné plusieurs films avec Patrick Dewaere, ils étaient assez proches", a-t-elle confié.

Si elle n'a pas connu l'illustre acteur qui a mis fin à ses jours le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans, Sara Mortensen a au moins la chance de côtoyer sa fille. Auprès de Michel Drucker, elle a d'ailleurs indiqué que travailler à ses côtés était "un cadeau de la vie". Le hasard a également voulu qu'un autre sujet les rapproche : leur date de naissance. "Avec Lola, on a six jours d'écart. On est nées la même année à six jours d'écart." Si ce n'est pas le destin...