Plus belle la vie : Le nom de la remplaçante de Sara Mortensen dévoilé

En juin dernier, les fans de la série Plus belle la vie ont appris avec surprise que Sara Mortensen, alias Coralie Blain depuis 2012 à l'écran, a été virée. Presque deux mois plus tard, sa remplaçante a été trouvée.

Comme l'indique le très bien informé site PBLV-plusbellelavie.fr, celle qui a la lourde tâche de reprendre le rôle n'est autre que Coralie Audret. Un visage bien connu des téléspectateurs puisque l'actrice a été vue dans Fais pas ci, fais pas ça, Section de recherches, Meurtres au paradis, Profilage ou Alice Nevers, le juge est une femme.

Comme le précise le site, Coralie Audret a repris le personnage de Sara Mortensen le mois dernier et les fans de Plus belle la vie la verront dans les épisodes qui seront diffusés sur France 3 à la rentrée.

Il y a quelques mois, l'annonce de l'éviction de l'interprète de Coralie Blain avait fait grand bruit car Sara Mortensen avait appris son renvoi de façon indélicate. "Cette année a été chargée pour moi, j'ai beaucoup tourné dans d'autres fictions. La production de Plus belle la vie avait besoin de moi cet été, mais, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pouvais pas. Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille", avait-elle confié à Télé Loisirs.

De son côté, le producteur Sébastien Charbit avait expliqué à nos confrères de Puremedias.com : "Nous n'avions pas le choix. Je suis le premier déçu du départ de Sara. On sait tout ce que Coralie et la famille Bommel doivent à Sara. On avait conscience que ça allait être un problème, mais il n'y avait pas d'autre option. (...) Je ne savais pas que je l'appelais au lendemain de sa dernière séquence. Je me suis excusé. Il n'y avait pas de calcul : la décision a été prise le lundi et je l'ai appelée le mardi."

L'affaire est close.