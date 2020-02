Alysson Paradis – Son fils Marcus victime de moqueries : "Je l'encourage !"

Non, elle n'est pas que la soeur d'une célébrité. Alysson Paradis, comédienne de son état, est actuellement sur les planches de La Scène parisienne, dans le 8e arrondissement de notre capitale. Dans Oh Maman, la jeune femme de 35 ans s'immisce dans une fresque familiale, elle qui retrouve ses frères et soeurs après la mort de celle qui leur a donné la vie. Mais en dehors des salles de spectacle, de retour à la maison, c'est un tout autre rôle qu'elle endosse. En couple avec Guillaume Gouix, sa vie a été bouleversée durant l'été 2015.

Les autres enfants se moquent de lui au jardin

Alysson Paradis est devenue maman d'un petit Marcus, désormais 4 ans, scolarisé à l'école maternelle. Elle l'élève, avec son compagnon, dans le Marais, à Paris. Maman "cool", "un peu chiante", mais protectrice, elle n'hésite pas à prendre la défense du fruit de ses entrailles, à l'éduquer dans l'amour et l'acceptation. "Je lui répète qu'il doit être lui-même, à la maison, comme à l'extérieur, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Qu'il ait et assume ses propres opinions. Par exemple, Marcus adore se déguiser et se battre avec des ninjas imaginaires. Forcément, les autres enfants se moquent de lui au jardin. Je lui dis de ne pas les écouter : s'il a envie de se prendre pour Buzz l'éclair et qu'il voit une pieuvre géante, je l'encourage à tout faire pour nous sauver." Be my baby, comme dirait sa soeurette...

Je n'ai pas grandi avec Vanessa Paradis la star

Arrivée onze ans et demi après Vanessa Paradis, Alysson a passé sa jeunesse entourée de son clan. Élevée avec son cousin, elle garde un souvenir impérissable de ses premières années. Une époque où son père, sa mère et sa soeur étaient là pour l'aimer, la combler. "Je suis arrivée tard, mais j'étais une enfant désirée et attendue par toute la famille, se souvient-elle. Ma soeur a été très présente et a porté un regard bienveillant sur moi. Mes parents, eux-mêmes, ne se comportaient pas comme des fans avec elle. Je n'ai pas grandi avec Vanessa Paradis la star, mais avec ma grande soeur."

