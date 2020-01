Alysson Paradis : Rares confidences sur Guillaume Gouix, son compagnon

Ça fait bien longtemps qu'on ne la considère plus comme "la soeur de". Ce 22 janvier 2020, Alysson Paradis remonte sur les planches du théâtre de la Scène parisienne pour Oh Maman !. Dans cette comédie familiale, elle partagera la vedette avec Mikaël Chirinian, Rudy Milstein et Garance Bokobza.

Invitée de Daphné Burki dans Je t'aime etc., ce 8 janvier, elle en a profité pour se confier sur son compagnon l'acteur Guillaume Gouix. Si Alysson interprète dans la pièce une jeune mère de famille perdue, maman d'un enfant handicapé qui a du mal à joindre les deux bouts, sa propre vie privée est au beau fixe.

Même si la date du début de leur divine idylle n'est pas certaine, le couple avait fait sa première apparition ensemble lors de la soirée d'anniversaire des 30 ans de Canal+, en novembre 2014. En avril 2015 , elle annonce attendre leur premier enfant par le biais d'un cliché posté sur les réseaux sociaux. Ils deviennent parents d'un petit garçon, Marcus, né au cours de l'été 2015.

"On s'est toujours considérés comme une équipe, on aime bien l'idée d'être ensemble, de s'aider", a-t-elle déclaré. Très proche de sa famille, et notamment des enfants de sa soeur Vanessa, l'actrice a ajouté que son amoureux n'avait eu aucun mal à se faire sa place chez les Paradis : "J'ai de la chance d'avoir un amoureux qui est aussi comme ça, et qui a adoré rentrer dans notre clan. Il est chouette, il est joyeux, il est ouvert." Guillaume aurait mis "trente secondes" à s'intégrer dans cette famille où il est légion de danser "tous ensemble". Il n'est pas rare, d'ailleurs, que sa nièce Lily-Rose montre toute son affection à l'égard du petit Marcus.

Mais parfois, les couples de comédiens, ça fait des étincelles ! Pas du côté d'Alysson et Guillaume ! "Étonnamment, moi, jusqu'à Guillaume, je fuyais ça [quelqu'un qui fait le même métier, NDLR]. Et puis en fait, je trouve que c'est assez chouette d'avoir quelqu'un qui comprend", avoue Alysson sans pour autant ignorer que le rythme effréné de leurs tournages demande "de l'organisation quand on a un enfant".