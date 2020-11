Jo-Wilfried Tsonga : Tendre câlin avec sa femme Noura et son fils Sugar, sa copie conforme !

Le 12 novembre 2020, Jo-Wilfried Tsonga (35 ans) a partagé une nouvelle photographie de famille sur son compte Instagram. Ou plutôt un nouveau selfie ! Souriant, l'ancien vainqueur de Roland-Garros apparait entouré de sa femme Noura (avec laquelle il s'est marié en 2018) et de son fils. Et à en voir le cliché, Sugar a déjà bien grandi ! Né en mars 2017, le petit garçon a fêté cette année ses trois ans et ressemble de plus en plus à son papa. Même crinière bouclée même regard empreint de candeur, père et fils sont deux copies conformes. Un constat partagé par les internautes qui ont vite liké et commenté le cliché du sportif.

Baby Tsonga

"Une merveille, c'est ton sosie !", "Vous êtes beaux !", "Baby Tsonga", "Ooh la jolie photo de famille. Qu'est ce qu'il a grandi Sugar", "Oh on aperçoit un mini Tsonga" ont par exemple écrit certains abonnés de Jo-Wilfried.

Interviewé par le JDD en 2017 peu de temps après la naissance de Sugar, le tennisman avait expliqué les secrets du prénom si original de son fils. "Mon histoire avec la boxe a débuté très tôt puisque mon papa voulait m'appeler Ray Sugar [en référence au champion olympique de boxe Sugar Ray Leonard, ndlr] ! Ma mère a mis son veto, comme sur le fait que je puisse devenir boxeur. L'idée aurait bien plu à mon père, un vrai fan." Une manière donc de rendre hommage à son papa mais aussi à l'univers de la boxe, qui a toujours été une des passions du jeune homme. Qui sait, Sugar deviendra-t-il peut-être plus tard un grand champion dans l'univers de la boxe ?