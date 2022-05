"Il était temps que ça s'arrête" : Jo-Wilfried Tsonga nouveau retraité, sa femme Noura soulagée

C'est la fin de carrière dont il rêvait et le central de Roland-Garros le lui a offerte. À 37 ans, Jo-Wilfried Tsonga a finalement décidé de raccrocher sa raquette après une carrière longue de dix-huit ans. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de l'ère Open, le Manceau aura réussi quelques coups d'éclats dans sa carrière. De sa finale à l'Open d'Australie en passant par ses deux victoires en Masters 1000, il a enchanté le public par son coup droit surpuissant et sa rage de vaincre.

Malgré un magnifique match hier face à la tête de série numéro 8, le Norvégien Casper Ruud, il a dû rendre les armes en quatre sets avant de s'offrir une cérémonie hommage en compagnie de ses amis de toujours, Gaël Monfils, Gilles Simon, Benoît Paire et Richard Gasquet. Quelques minutes après ce beau moment, la femme de Jo-Wilfried Tsonga, Noura El Shwekh a répondu aux questions du Parisien et elle a donné son sentiment après ce moment fort en émotion. "Je ressens un certain soulagement, pas parce qu'il n'est plus un joueur de tennis, mais parce que, pour moi, il a eu le match dont il rêvait. J'aurais bien sûr préféré qu'il s'épargne la petite blessure à la fin mais, sinon, c'était une sortie parfaite", résume-t-elle.

Il va forcément avoir un petit passage à vide, car le tennis a animé sa vie depuis sa plus tendre enfance

Forcément déçue de le voir sortir dès le premier tour, Noura n'en reste pas moins admirative devant la force et le courage déployés par le père de ses deux garçons. Désormais derrière lui, sa carrière risque de lui manquer, comme cela arrive à tous les grands champions. "Il va forcément avoir un petit passage à vide, car le tennis a animé sa vie depuis sa plus tendre enfance. Il va falloir qu'il trouve un nouveau rythme", affirme sa femme, même si elle termine sur une note positive : "Il n'a jamais été quelqu'un qui avait peur d'arrêter. Il a choisi quand cela devait arriver et, surtout, il en avait envie. Ce n'est pas un arrêt forcé. Physiquement et psychologiquement, il était fatigué. Il était temps que ça s'arrête".

Désormais, le couple va pouvoir profiter de moments en famille, mais visiblement, cela ne devrait durer qu'un temps. "Jo est quelqu'un de carriériste qui aime beaucoup travailler, donc cela m'étonnerait que je le retrouve pour moi toute seule", conclut Noura.

Retrouvez l'interview de Noura El Shwekh en intégralité sur le site du Parisien.