Jo-Wilfried Tsonga, bientôt papa pour la 2e fois : son épouse Noura sublime pour sa baby shower

Jo-Wilfried Tsonga et Noura El Shwekh se sont mariés en juillet 2018, au Château de Bagnols, près de Villefranche-sur-Saône (Rhône-Alpes). L'agrandissement de leur famille redonne le sourire à Jo-Wilfried Tsonga, auteur de contre-performances à Roland-Garros et à l'Eastbourne International, à Londres. L'athlète s'est fait éliminer dès le premier tour des deux tournois de tennis.

"Aujourd'hui, je suis malgré tout plutôt satisfait. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que j'arrive à développer un jeu qui ressemble à ce que je suis capable de faire, a expliqué Jo-Wilfriend après le match. Après ça reste une défaite à Roland-Garros, et c'est toujours un crève-coeur de sortir dès le premier tour. Donc oui je suis un peu déçu (...) mais cette prestation, c'est quand même bien pour la suite. Je vais continuer à bosser et j'espère qu'à un moment donné, les choses vont un peu plus me sourire, surtout au niveau du physique", a-t-il commenté après sa défaite aux internationaux de France. Son fils Sugar avait pourtant tenté de l'aider, en masquant les yeux de son adversaire, le Japonais Yoshishito Nishioka !