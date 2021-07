Jo-Wilfried Tsonga : Enceinte, sa femme Noura vit encore une grossesse compliquée

Jo-Wilfried Tsonga fait partie de la génération dorée du tennis français. Avec Gilles Simon, Gaël Monfils et Richard Gasquet, il a formé les "mousquetaires". Une alliance de talents censée ramener le tennis français sur le haut de l'affiche. Si tout ne s'est pas passé comme prévu, les quatre ont tout de même eux de brillantes carrières et peuvent être fiers de leurs parcours respectifs. Dans ce lot, Jo-Wilfried est certainement l'un des plus populaires et même s'il n'a jamais remporté de Grand Chelem, il est le seul à avoir atteint une finale en Australie en 2008, rentrant durablement dans le coeur des Français.

S'il est très populaire sur les terrains, le joueur qui a subi de nombreux pépins physiques, est plus discret sur sa vie privée. En couple depuis de nombreuses années avec Noura El Swekh, une Suissesse qu'il a épousée en juillet 2018, le tennisman de 36 ans est déjà papa d'un petit Sugar. Actuellement enceinte de leur deuxième enfant, Noura vient de donner des nouvelles de sa grossesse, plutôt difficile, à l'image de sa première. "Que ce soit pour ma première ou ma deuxième grossesse, j'ai passé (je passe encore) de nombreuses heures couchées... Des contractions en permanence, des contractions qui m'ont fait passer dans la "case" de menaces d'accouchement prématuré", dévoile-t-elle dans un post publié lundi 5 juillet sur son compte Instagram.

J'ai eu souvent peur, j'ai stressé, j'ai pleuré, j'ai dû accepter qu'être enceinte est un grand challenge pour mon corps

Un beau témoignage qui survient à 36 semaines de grossesse et qui est accompagné de deux sublimes photos de Noura avec son beau ventre arrondi. Des grossesses éprouvantes, mais qui lui ont permis de prendre conscience des choses importantes dans la vie. "J'ai eu souvent peur, j'ai stressé, j'ai pleuré, j'ai dû accepter qu'être enceinte est un grand challenge pour mon corps et faire le " deuil " de la grossesse rêvée qui semble parfois si facile pour d'autres femmes. Mais ça c'est la vie et bien sur qu'elle est merveilleuse, je mesure la chance que j'ai de pouvoir donner la vie et j'aime profondément ça", assure-t-elle.