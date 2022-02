Alizé Cornet fête les 8 ans de son couple avec Michael : elle publie un avant/après très marrant

On se dit parfois que le temps passe vite et en ce 9 février, c'est sûrement ce que doit se dire la championne de tennis Alizé Cornet. La Niçoise de 32 ans fait partie depuis de nombreuses années des meilleures joueuses de tennis françaises et même si elle a été ralentie par quelques blessures ces derniers temps, elle vient de réussir la meilleure performance de sa carrière en atteignant les quarts de finale lors de l'Open d'Australie. Si tout semble aller pour le mieux dans sa carrière en ce moment, les choses vont également très bien dans son couple.

Comme elle vient de l'annoncer sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 135 000 abonnés, Alizé Cornet fête aujourd'hui les huit ans du couple très soudé qu'elle forme avec Michael Kuzaj, qui n'est autre que son entraîneur, mais également son agent ! Un rôle central dans la carrière de celle qui a été harcelée sur les réseaux sociaux il n'y pas longtemps. Sur une première photo, on voit les deux amoureux bien habillés à l'intérieur d'une maison, visiblement tout heureux pour leurs débuts à deux. Sur la photo, la sportive écrit en anglais "Comment tout ça a commencé...", en ajoutant la mention "Il y a 8 ans" en haut de la photo.

Puis dans une seconde story, on peut remarquer l'évolution du couple qui se retrouve désormais sur les terrains de tennis à s'entraîner à deux. "Comment ça se passe", écrit Alizé en ajoutant un petit mot doux où elle révèle le drôle de sourire qu'elle donne à son amoureux : "Happy nous mon bison". Sur le selfie pris par la joueuse, elle affiche un large sourire tandis que Michael semble souffrir de la chaleur puisqu'il se trouve pratiquement torse nu.

On sent que tout va pour le mieux en ce moment entre les deux amoureux et on est bien loin des scènes de tensions qu'ils nous ont offertes sur le circuit féminin ces dernières années... Une belle déclaration de la part de la championne qui célèbre huit années de bonheur au côté de Michael.