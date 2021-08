Alizé Cornet harcelée et insultée : elle dévoile des messages effrayants

Alizé Cornet fait partie depuis de nombreuses années des joueuses de tennis françaises les plus performantes sur le circuit WTA. À 31 ans, la native de Nice a remporté 6 tournois, elle a déjà atteint les quarts de finale de Roland-Garros et remporté une Fed Cup avec l'équipe de France. Un joli palmarès pour la sportive, mais cela ne semble pas suffire pour certains. Dans un message publié sur Twitter le 3 août dernier, la championne a décidé de révéler certains messages qu'elle a reçu sur son compte Instagram et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont particulièrement virulents.

Pour commencer son message, Alizé Cornet fait référence à un chanteur français qui n'hésite pas non plus à publier les messages de haine qu'il peut recevoir par moments. "Je l'ai joué à la Julien Doré ce soir... et encore il m'en reste une bonne cinquantaine en stock !", précise-t-elle dans ce message où elle a publié quatre messages d'anonymes particulièrement virulents. La compagne de Michael Kuzaj fait également passer un message très en vogue en ce moment depuis les problèmes de Naomi Osaka et Simone Biles : "Il paraît que la santé mentale des athlètes est dans l'air du temps... On comprend mieux pourquoi !".

Des messages d'une violence inouïe

La cruauté de certains messages peu laissés perplexe, comme cet anonyme qui écrit "J'espère que tu vas crever" ou cet autre qui lui dit "Tu devrais être bannie de la WTA car tu ne mérites pas ce sport car tu es une handicapée mentale !", et encore, il y a bien pire dans le reste des messages... Pour Alizé Cornet, la raison de ces propos d'une cruauté rare s'explique assez simplement. "Vive les parieurs sportifs", conclut-elle sa publication déjà likée plus de 6 000 fois. Les internautes sont visiblement choqués par tant de haine, à l'image de l'animateur Christophe Beaugrand : "Ah ouais quand même, impressionnant ! Bon... et bien solidarité chère Alizé".