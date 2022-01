Alizé Cornet en couple : son compagnon est aussi... son agent !

Il est rare de voir Alizé Cornet jouer sans qu'il soit assis dans son box : depuis leur rencontre en février 2014, Michaël Kuzaj est un soutien sans faille de la joueuse française. Constamment derrière elle, il joue désormais le rôle d'agent et a quitté son poste à l'académie Mouratoglou (une académie prestigieuse du Sud de la France) pour la suivre sur la plupart de ses tournois.

Calme et posé, le jeune homme sait parfaitement lire le caractère pas toujours évident de sa compagne. Il a même enfilé parfois la casquette de coach selon les tournois et les besoins. Cependant, tous les deux savent bien que ce rôle ne peut être que ponctuel, afin d'être sûrs de préserver la vie professionnelle et la vie privée.

Une frontière parfois un peu difficile à tenir, comme en mars 2018, lorsqu'Alizé Cornet, furieuse de perdre, l'avait fait sortir de sa tribune. Pourtant, celui qui a joué à un très bon niveau, ne lui en a jamais tenu rigueur : il connait parfaitement la différence entre la joueuse et sa petite-amie dans la vie, qui, précise-t-il "sait s'excuser lorsqu'elle est allée trop loin".

Une autre de leurs prises de bec, avait notamment fait couler beaucoup d'encre : à Doha, plus tôt dans l'année, la joueuse perdait et l'avait fait venir sur le court. Alors que Michaël Kuzaj commençait à lui donner des conseils, elle s'en était violemment prise à lui, lui reprochant de la "mettre au fond de la mine, [lui] mettre la tête dans le seau", d'être "agressif".

Pour éviter ces situations difficiles, Michaël Kuzaj assume de vouloir rester dans l'ombre. Il le dit d'ailleurs lui-même, ce rôle d'agent, moins fort en émotion, lui convient parfaitement. Cela ne l'empêche pas de se déplacer régulièrement avec sa petite-amie. Celle-ci est moins sujette aux coups de sang depuis plusieurs années. En effet, fatiguée de perdre ses nerfs régulièrement sur le terrain, elle s'est mise à la méditation et tente de se détacher du résultat, de se mettre moins de pression.

Une initiative bienvenue, alors qu'elle pense de plus en plus à sa retraite sportive qui s'approche. A 32 ans, la joueuse et son petit-ami ont sûrement envie d'une vie plus calme, avec moins de temps passé en voyage. D'autant que Michaël Kuzaj a des activités de son côté : en plus de son métier d'agent, il est joueur de padel régulier et a lancé sa marque de t-shirts décalés, destinés aux sportifs.