Roland-Garros 2022 : Jérémy Frérot fier de son nouveau look, avec son frère Lucas, beau gosse aux cheveux longs !

Quand il n'est pas en train de jouer son rôle de père avec ses enfants, un premier garçon, Lou et un nouveau bébé accueilli le 9 janvier 2021, fruits de ses amours avec sa femme Laure Manaudou, c'est toujours en famille que Jérémy Frérot décodé de passer ses journées. En effet, s'il est venu en célibataire à Roland-Garros, ce lundi 23 mai 2022, pour la deuxième journée du tournoi, l'artiste était en compagnie de son frère Lucas Frérot. Avec son nouveau look capillaire – qui a fait grandement réagir – l'ancien membre des Fréro Delavega semblait très attentif en tribune, tout comme son frangin. Un autre beau gosse sportif qui avait fait sensation en septembre dernier, dans l'émission Duos Mystère diffusée sur TF1.

Le public avait alors découvert l'existence de Lucas Frérot, frère cadet et complice de Jérémy Frérot. "Tout ce que j'ai fait jusqu'à mes 20 ans était tourné autour du sport, jusqu'aux voyages, et aussi les études, puisque je suis allé en STAPS. Avec mon frère Lucas, on s'est spécialisé dans le judo et le surf", avait expliqué Jérémy Frérot au Magazine L'Équipe en mars 2021. Au judo, Lucas a connu le haut niveau, atteignant notamment les demi-finales des championnats de France cadet, junior et senior en 2009, 2011, 2012 et 2013. Le duo partage donc plus d'une passion et le sport en fait clairement partie.

Deux couples très remarqués

Dans les tribunes, si Jérémy Frérot a opté pour une coupe très courte, Lucas Frérot, lui, préfère les cheveux longs. Les deux frère, hormis ce détail capillaire, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Lucas, qui a assisté au mariage de son frère et sa compagne Laure Manaudou, le 12 mai 2018, n'était pas le seul au rendez-vous pour cette deuxième journée de Roland-Garros. Après Daniel Riolo et Géraldine Maillet c'est au tour de deux autres couples de se faire remarquer : Arnaud Ducret et Claire, son épouse, mais aussi Caroline Anglade et son compagnon Nicolas Moreau. Le légendaire Rafael Nadal, bien que diminué physiquement, va une nouvelle fois être au rendez-vous pour ce tournoi sur terre battue, qu'il affectionne particulièrement, tout comme le finaliste de l'an dernier Stefanos Tsitsipas ou encore le nouveau crack, Carlos Alcaraz. Le tournoi n'a pas fini d'attirer des dizaines et des dizaines de stars.