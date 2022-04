Jérémy Frérot : Taquin avec son fils Lou en vacances, il régale ses fans !

L'heure du retour n'a pas encore sonné pour Jérémy Frérot et sa petite famille. L'artiste profite depuis plusieurs jours de superbes vacances en Guadeloupe avec sa femme Laure Manaudou et leur garçon Lou (4 ans) et probablement leur autre petit garçon qu'ils ont accueilli en début d'année. Une belle escapade après une tournée particulièrement intense pour l'artiste de 32 ans qui a réalisé son rêve de faire l'Olympia. Marié depuis 2018 avec l'ancienne star de la natation, Jérémy Frérot a pu fêter leur 4 ans de mariage il y a quelques semaines et après ce beau moment, ils ont pu partir au soleil pour de belles vacances en famille.

Toujours très taquin, Jérémy Frérot n'a pas pu s'empêcher de faire une petite blague dans sa dernière publication sur Instagram. Suivi par plus de 185 000 abonnés, l'ancien membre des Fréro Delavega a publié hier soir une belle photo sur son compte où on peut le voir au côté de son fils Lou. Sur une plage paradisiaque, le duo père-fils semble parfaitement profité de ce moment de détente en famille avec une belle bataille d'eau. "Salut ma bande ! Je finis de lui apprendre le respect, et je reviens très vite ambiancer vos soirées !", écrit le chanteur en commentaire de sa publication.

Une famille discrète

Plutôt discret sur sa vie de famille, Jérémy Frérot dévoile là un beau cliché de son fils Lou et on peut voir toute la complicité qui existe entre les deux. Mais au-delà de la petite blague sur le respect, ses fans auront surtout retenu la deuxième partie. Après ces belles vacances, l'artiste va se remettre au travail et continuer la tournée de son album Meilleure vie et il devrait être particulièrement en forme, revigoré par ce beau moment de détente en famille sous le soleil de la Guadeloupe.