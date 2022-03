Laure Manaudou, fan comblée devant Jérémy Frérot : "soirée de fou" pour les amoureux

Vivre sur scène et sillonner les routes de France pour assurer les shows promis aux fans, c'est la vie que Jérémy Frérot, ex-participant de The Voice et ancien membre des Fréro Delavega, a choisi de mener. Ce quotidien quand on est mari et père de famille peut représenter certaines contraintes mais loin de lui l'idée de devoir choisir. Son épouse Laure Manaudou a donc trouvé la solution : suivre monsieur dans quelques déplacements pour faciliter la vie de famille.

Ce mardi 29 mars, l'ancienne nageuse était dans le public de L'Olympia de Paris pour soutenir son mari sur scène. Sa fierté et son admiration ne font pas l'ombre d'un doute à voir les posts affichés en story sur Instagram (voir le diaporama). Si rien que le fait de faire L'Olympia est une victoire pour un artiste, l'énergie que Jérémy Frérot dégage durant le show fait vibrer. Laure Manaudou le dit elle-même, sa soirée était "ouf". Et elle sera ce soir à Lille pour une nouvelle date. "Deux jours, deux concerts", a-t-elle ajouté ensuite dans sa story Instagram, le tout accompagné d'un coeur rouge.

Les amoureux se sont rencontrés début 2015, un peu par hasard. Laure Manaudou assistait à un concert des Fréro Delavega, le duo que Jérémy Frérot formait avec Flo Delavega dans The Voice à l'époque. Le charme opère quand elle se rend dans les coulisses pour les rencontrer. Si Flo est déjà pris, Jérémy, lui, est célibataire. Une histoire débute en toute discrétion avant que les tourtereaux n'officialisent sur le tapis rouge des NRJ Music Awards en novembre de la même année.

Depuis ce coup de coeur en loges, tout n'a pas toujours été rose mais le couple a réussi à maintenir le cap et traverser les épreuves. En 2017, le premier enfant de Laure Manaudou et Jérémy Frérot, un garçon prénommé Lou, naît. L'année suivante, les jeunes parents se passent la bague au doigt dans la région des Landes où ils se sont installés. En janvier 2021, Lou devient grand frère. Laure Manaudou donne naissance à un second garçon dont le prénom n'est toujours pas connu à ce jour. Le quatuor ne serait rien sans son cinquième élément : Manon, 11 ans, fruit des amours de Laure avec Frédérick Bousquet. Une famille recomposée parfaite ou l'océan d'amour dont l'ex-nageuse avait besoin pour se sentir comme un poisson dans l'eau.