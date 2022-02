Laure Manaudou : Sa fille Manon nage au milieu des requins ! Frédérick Bousquet très fier d'elle

Les vacances, c'est souvent l'occasion d'essayer de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles cultures. Pour Frédérick Bousquet et sa fille Manon, cette année direction la Polynésie française, ses îles paradisiaques et ses plages de sable fin. La fille de Laure Manaudou âgée de 11 ans, a visiblement hérité de la passion de l'eau de ses parents, tous les deux médaillés olympiques en natation. Après une excursion mémorable dans la nature luxuriante qu'offre Tahiti, le père et la fille se sont offerts une petite baignade, comme l'ancien nageur de 40 ans l'a montré sur son compte Instagram.

Suivi par plus de 28 000 abonnés, Frédérick Bousquet aime bien tenir au courant sa communauté des belles vacances qu'il passe actuellement en Polynésie française. Il a d'ailleurs publié de nouvelles stories hier soir et les choses ont l'air de très bien se passer. Manon et lui viennent d'arriver dans un petit bateau sur une toute petite île. "Notre maison pour les prochains jours", indique-t-il sur la vidéo où l'on peut apercevoir l'eau turquoise et le beau ciel bleu. Un endroit paradisiaque, mais où l'on peut faire malgré tout de drôles de rencontres...

Manon plonge dans l'eau malgré la présence des requins !

Sur la vidéo suivante, on peut voir plusieurs requins nager juste en dessous d'eux et l'ancien nageur a alors une idée pour le moins étonnante. "J'ai dit : allons nager...", écrit-il sur la vidéo et lorsque l'on regarde la seconde, on peut apercevoir Manon en train de nager dans l'eau. "Et ma fille a dit : OUI !!", s'exclame Frédérick Bousquet. Un papa surpris par le courage de sa petite Manon, mais surtout très heureux. "Tellement fier d'elle !!", se réjouit-il sur la dernière vidéo où on peut voir que l'ex de Laure Manaudou et sa fille nagent à seulement quelques mètres des requins !

Une expérience unique pour Manon, qui montre bien qu'elle est faite du même bois que son père et qu'elle n'a pas du tout froid aux yeux !