Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet s'offre des vacances de rêve avec leur fille Manon (11 ans)

Si elle file le parfait amour depuis 2015 avec le chanteur Jérémy Frérot, Laure Manaudou a connu d'autres belles histoires dans sa vie. Si l'on a appris assez récemment qu'elle a eu une amourette avec l'ancien champion olympique Alain Bernard, l'ancienne nageuse de 35 ans a surtout connu une belle et longue relation avec un autre nageur très célèbre, Frédérick Bousquet. Les deux athlètes se sont mis ensemble en 2008 avant de se séparer six ans plus tard, en 2014. Entre-temps, ils ont eu le bonheur d'accueillir une petite fille dans leur vie, Manon née le 2 avril 2010.

S'ils ne sont plus ensemble depuis de nombreuses années maintenant, Laure et Frédérick partagent la garde alternée de Manon et la jeune fille a bien de la chance puisque ses parents lui permettent de vivre de très belles expériences, comme son papa l'a montré sur Instagram hier. Le beau gosse de 40 ans, qui a retrouvé l'amour en 2018, a emmené sa fille pour de magnifiques vacances en Polynésie française et plus précisément sur la célèbre île de Tahiti. Visiblement le voyage n'est pas de tout repos pour la petite Marion, comme son père l'a montré dans une publication où on les voit à l'arrière d'une voiture. Si le papa prend un selfie et semble en forme, Manon s'est allongée sur la banquette et dort à poings fermés. "Quelqu'un est fatigué", se moque gentiment l'ancien nageur.

Une excursion dans la nature polynésienne

Frédérick Bousquet a également tenu à faire découvrir un peu plus la magnifique île à ses 28 000 abonnés sur Instagram à travers plusieurs petites vidéos publiées dans ses stories. Accompagnés d'un guide local nommé Mato, l'ex compagnon de Laure Manaudou et leur fille ont eu le droit à une superbe visite de la faune et la flore locale. Le long des rivières ou sur terre, le paysage est tout bonnement sublime !"Rencontre et découverte de la culture polynésienne", écrit le natif de Perpignan au début de la vidéo. Conquis par ce périple, au cours duquel il a croisé le chemin d'un adorable chaton, le nageur à la retraite remercie chaleureusement son guide : "Merci Mato de nous avoir accueilli chez toi et d'avoir partagé avec nous l'amour de ton île et de ton peuple".