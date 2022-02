Laure Manaudou : Son fils Lou moqué à l'école, elle réplique avec un puissant message

Ce sont des étapes par lesquelles tous les parents vont passer dans leur vie et Laure Manaudou a parfaitement réagi quand son fils, Lou (né en juillet 2017), est rentré de l'école après quelques moqueries de ses petits camarades de classe. L'ancienne championne olympique a déjà de l'expérience, puisqu'elle est la maman de Manon (née en avril 2010) avec son ancien compagnon, Frédérick Bousquet. En couple depuis 2015 avec le chanteur Jérémy Frérot, elle a eu deux autres enfants, Lou donc et le petit dernier qui est né en janvier 2020.

Comme elle vient de le raconter en story sur son compte Instagram, Laure Manaudou a vu revenir son petit Lou tout triste et elle raconte pourquoi. "Quand ton fils va à l'école avec une couette et qu'il revient en te disant que les copains se sont moqués de lui parce que "c'est pour les filles les couettes", explique-t-elle sur une photo où on voit son fils, de dos, avec une jolie petite couette en haut des cheveux. Face à cette situation, l'ancienne championne de 35 ans a su trouver les mots. "Tu lui expliques que les garçons ont le droit de porter du rose, des couettes, que les filles ont le droit d'avoir les cheveux courts et porter du bleu", détaille-t-elle, avant de poursuivre : "Qu'il fait ce qui lui plaît à lui et non aux autres".

Les préjugés commencent tôt, mais la confiance en soi aussi

Voilà qui a le mérite d'être clair, un beau message plein de tolérance et de bienveillance de la part de Laure Manaudou et visiblement ses paroles ont été persuasives. "Le lendemain 'Maman, t'as oublié de me faire une couette'", rajoute-t-elle triomphante ! Sur une deuxième story elle poursuit son message : "Les préjugés commencent tôt, mais la confiance en soi aussi", avant de faire une mention rigolote du joli collier de perles de son fils : "Et le collier c'est CADEAU".

Pour étayer son propos et montrer que les couettes ne sont pas réservées qu'aux hommes, Laure Manaudou va enchaîner plusieurs photos en story. Elle commence par Zlatan Ibrahimovic, symbole de virilité et qui a choisi les cheveux longs et la couette depuis plusieurs années déjà. C'est ensuite au tour de son frère Florent, avec la mention "Et puis dans la famille, on aime ça...". Et elle termine avec son mari Jérémy Frérot, qui est également un adepte de ce genre de coiffure.

Un beau message de tolérance donc pour Laure Manaudou, qui prend son rôle de mère très à coeur.