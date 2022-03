Jérémy Frérot papa : son fils l'acclame en plein concert et c'est trop mignon

Qui dit carrière dans la musique dit bien souvent éloignement avec les proches le temps d'assurer les multiples concerts qu'une tournée impose.Jérémy Frérot a entamé la sienne, Meilleur tour, le 1er mars dernier. Après Toulouse, le chanteur de 31 ans a fait escale à Bordeaux, tout près du cocon familial qu'il a établi avec sa femme Laure Manaudou. Cette dernière a donc emmené leur aîné Lou applaudir son père au théâtre Femina de la ville. Et le petit garçon de quatre ans était on ne peut plus fier de son papa. Pour annoncer son spectacle attendu à Marseille ce mercredi 9 mars, l'ancien Fréro Delavega a dévoilé un extrait vidéo de son concert sur lequel on découvre son fils se lever dans le public et faire coucou à son papa : "Mon fils qui se lève, j'en ai des frissons" assure l'artiste en légende qui ne pouvait pas rêver meilleure reconnaissance.